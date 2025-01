Bonus voli per Sicilia e Sardegna, rimborsi fino al 50%. Come funziona

Introduzione

Nel periodo delle festività natalizie si è parlato molto dei prezzi dei voli per le isole, con l’Antitrust che il 2 dicembre 2024 ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine di conclusione del procedimento sugli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte nazionali da e per la Sicilia e la Sardegna.

Negli stessi giorni era stato pubblicato anche il rapporto preliminare dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) contenente i primi risultati dell’indagine avviata il 14 novembre 2023. “Le analisi svolte sui prezzi effettivi dei biglietti nel 2023 da e per la Sicilia e la Sardegna hanno evidenziato la tendenza a un significativo aumento dei prezzi in alcuni periodi e giorni dell’anno caratterizzati da maggiore intensità della domanda, in particolare a ridosso di festività, fine settimana, ponti e nel periodo estivo - spiegava il report - L’approfondimento effettuato con riferimento ad alcune giornate di picco di domanda ha fatto emergere che una quota consistente di passeggeri ha pagato prezzi superiori a 150 o anche a 200 euro per una sola tratta di volo”.

E così Sicilia e Sardegna sono corse ai ripari, mettendo in campo alcune misure per contrastare il caro-prezzi dei voli: ecco come funzionano.