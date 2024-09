Introduzione

Da Heathrow a Londra, nel Regno Unito, fino a quello di Madrid-Barajas Adolfo Suárez, in Spagna, il sito Parkos ha controllato quanto tempo serve per raggiungere i gate nei principali aeroporti europei e che distanze bisogna percorrere.

In alcuni casi sono necessari anche due chilometri: è possibile tuttavia contare sulle navette interne gratuite oppure sui tappeti mobili, che consentono di spostarsi più agevolmente e in pochi minuti. Il primo fra gli italiani è Fiumicino a Roma, in diciottesima posizione. Segue Milano Malpensa.