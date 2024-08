Introduzione

Secondo un’analisi della piattaforma di consulenza assicurativa Facile.it, nel mese di giugno sono cresciute in media del 10% le domande per l’acquisto di prodotti che tutelano contro smarrimento, danni o consegna in ritardo dei bagagli negli aeroporti.

Spesso sono le stesse compagnie aeree a proporre la polizza viaggio come estensione del biglietto, con prezzi medi che per la copertura di una settimana in Europa si aggirano sui 45 euro ma con più restrizioni. Andrea Ghizzoni (Facile.it): "L'assicurazione interviene non solo rimborsando il valore dei beni contenuti ma anche coprendo le spese sostenute per gli acquisti di prima necessità. Prima di scegliere occorre capire quali sono le proprie esigenze e confrontare le varie offerte”