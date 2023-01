1/11 ©IPA/Fotogramma

Ci sono diversi fattori per distinguere e valutare un aeroporto. Per questo ParkVia, leader nel settore della prenotazione dei parcheggi, ha stilato una classifica elencando i migliori 10 aeroporti italiani in base a otto fattori da prendere in considerazione: WiFi gratuito, i fast track, l'airport lounge, il parcheggio coperto, il punteggio delle recensioni Google, il numero di voli, le destinazioni e la distanza in auto dal centro della città

