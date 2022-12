2/11 ©Ansa

Il piano di reclutamento - si legge in una nota della compagnia aerea - inizierà nei prossimi giorni in collaborazione con la società Cving nelle principali città italiane. Il nuovo personale navigante verrà selezionato in vista del potenziamento della flotta Ita Airways, che partendo dagli attuali 65 velivoli vedrà l'arrivo di altre 39 macchine, di cui 9 di lungo raggio nel 2023

