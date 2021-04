Voli Ryanair e Wizz Air dall’aeroporto Milano Linate, le nuove rotte

Ryanair è intenzionata a collegare Milano con Bruxelles e Berlino. Invece, Wizz Air vuole far decollare fino a tre voli al giorno per Catania

Nuove rotte low cost da Milano Linate. Come riporta Corriere.it, Ryanair guarda al Nord Europa, Wizz Air punta al Sud Italia. Infatti, Ryanair è intenzionata a collegare Milano con Bruxelles e Berlino. E Wizz Air che in alcune settimane vuole far decollare fino a tre voli al giorno per Catania, dove peraltro ha anche una delle sue basi italiane.

Riassegnazione delle fasce orarie

La ri-assegnazione delle fasce orarie di decollo e atterraggio, in un aeroporto richiesto come Linate, è frutto della nuova regola europea durante la pandemia. Anche se questi collegamenti per ora non sono ancora in vendita. Per quanto riguarda l'azienda irlandese, dal primo giusto si prevede di decollare alle 10:20 da Linate verso Berlino. Il giorno dopo, invece, il volo è per Bruxelles (alle 20:10). Per Wizz Air a giugno sono previsti tre voli giornalieri da Linate per Catania (alle 10:35, 14:35 e 18:55), uno il sabato e due la domenica.