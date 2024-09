Migliori aeroporti d’Europa, Fiumicino e Linate nella top 20

● Punteggio Google Maps : 3,8



● Numero di recensioni : 18230

Con un punteggio di 3,8 su 18.230 recensioni, l'Aeroporto Internazionale di Napoli si posiziona al 51esimo posto. L'aeroporto partenopeo è lodato per la sua accessibilità e per i collegamenti con il resto del sud Italia e delle isole, ad esempio con la Sicilia. Tuttavia, alcune recensioni segnalano miglioramenti necessari nella gestione delle strutture e dei servizi per i passeggeri.