Restano confermati i principali incentivi per il pubblico retail. Chi acquisterà il titolo in fase di collocamento e lo manterrà fino alla scadenza riceverà un premio fedeltà dello 0,8% sul capitale nominale, una percentuale più generosa rispetto alla media storica delle precedenti emissioni. L’investimento minimo sarà di 1.000 euro, senza limiti massimi di sottoscrizione e con la garanzia di ottenere l’intero importo richiesto. Non sono previste commissioni, la tassazione resta agevolata al 12,5%, il titolo è escluso dall’imposta di successione e gli importi fino a 50 mila euro complessivi in titoli di Stato non concorrono al calcolo dell’Isee.