Lavoro, i profili social influenzano la valutazione dei candidati

Secondo il report annuale Digital 2025 di We Are Social, lo scorso anno nove italiani su 10 erano connessi a Internet con un tempo medio trascorso online di quasi sei ore al giorno. Di questi, 42 milioni sono gli utenti attivi sulle piattaforme, pari al 71% della popolazione. A spingere l’accesso ai social sono soprattutto tre fattori: riempire il tempo libero, tenersi informati e restare in contatto con amici e parenti. Non figura, dunque, un utilizzo dei profili social per scopi lavorativi.