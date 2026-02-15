In arrivo 400mila assunzioni, ma si fatica a trovare lavoratori

Prospettive arrivano anche dal settore delle costruzioni, con 49mila entrate a febbraio (11,5% del totale) e 144mila nel trimestre (10,3% del totale). All'interno del manifatturiero, le maggiori opportunità occupazionali si concentrano nelle industrie meccaniche ed elettroniche (circa 19mila ingressi nel mese e oltre 55mila nel trimestre) e nelle industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo (15mila nel mese e 42mila nel trimestre). Seguono le industrie alimentari, delle bevande e del tabacco (12mila ingressi nel mese e 37mila nel trimestre). E ancora, le imprese del settore primario prevedono l'attivazione di circa 27mila contratti a febbraio (6,3% del totale) e di quasi 102mila nel trimestre febbraio-aprile (7,3%).