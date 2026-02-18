Servizi segreti, in corso campagna di reclutamento dell'intelligence italiana: cosa sapereEconomia
Introduzione
"Il tuo talento al servizio dell'Italia". È questo il titolo della nuova campagna di reclutamento dell'intelligence italiana. “Al via la nuova ricerca di professionalità con specifiche competenze nel campo delle tecnologie avanzate, sicurezza digitale, terrorismo, Osint (open source intelligence) ed ecofin”, si legge sul sito ufficiale. Dai settori interessati ai requisiti per candidarsi alle scadenze: ecco i dettagli
Quello che devi sapere
La campagna di reclutamento
Il Dis, Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, ha avviato la nuova campagna di reclutamento per i servizi segreti italiani. “Il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica – ha spiegato – è impegnato ogni giorno a selezionare le migliori competenze da mettere al servizio del Paese, per contribuire alla sicurezza nazionale e alla tutela degli interessi strategici dell’Italia in ambito politico, militare, economico, scientifico e industriale. Per rispondere a un contesto internazionale sempre più complesso e in continua evoluzione, l’Intelligence italiana avvia con questa campagna una ricerca mirata di professionalità eterogenee e di elevato profilo in possesso di specifiche conoscenze e competenze” in determinati settori.
Per approfondire: Emirates, al via le selezioni per piloti con due open day a Milano Malpensa
Settori e requisiti
I settori in cui è aperto il reclutamento di esperti sono: High Performance Computing, Crittografia, Cyber, Economico-Finanziario, Terrorismo interno e internazionale, Osint (Open Source Intelligence). Per ognuno di questi settori, ci sono dei requisiti necessari per potersi candidare. Vediamoli, settore per settore.
Per approfondire: In arrivo oltre 400mila assunzioni, ma si fatica a trovare lavoratori. I profili richiesti
High Performance Computing (Hpc)
Tra i settori in cui è aperta la ricerca, come detto, c’è l’High Performance Computing (Hpc). In particolare, si cercano: “Laureati in ambito informatico, ingegneristico, fisico o matematico, con competenze nella progettazione, implementazione e ottimizzazione di sistemi computazionali ad alte prestazioni, architetture Hpc, gestione di cluster per simulazioni scientifiche e progetti sull’intelligenza artificiale, sviluppo e tuning di codice parallelo, containerizzazione e ambienti software scientifici, tecniche di calcolo avanzato, integrazione di soluzioni AI nei workflow di ricerca, profiling e analisi della perfomance”.
Per approfondire: Buste paga in Italia, i profili più richiesti e quanto pagano le aziende
Crittografia
Per quanto riguarda la Crittografia, la richiesta è per “laureati in ambito informatico, ingegneristico, matematico, fisico o delle telecomunicazioni, con conoscenze e/o competenze in materia di tecnologie quantistiche,quantum computing, architetture di processori e programmazione di algoritmi quantistici, comunicazione cifrate e crittografia quantistica, analisi e valutazione critica della letteratura di settore e realizzazione di applicativi finalizzati alla crittoanalisi”.
Cyber
Per il settore Cyber, poi, si cercano “diplomati presso Istituti tecnico scientifici con indirizzo in informatica e telecomunicazioni, nonché laureati in sicurezza informatica o in ambito informatico o ingegneristico, con conoscenze e/o competenze in materia di tattiche, tecniche e procedure della minaccia cibernetica, anonimizzazione, cyber threat intelligence, reverse engineering, malware analysis, vulnerability assessment e penetration testing su reti e sistemi operativi e su applicazioni e siti web, red teaming, blue teaming, digital forensics, analisi di log, ricerca analisi dispositivi IOT/ICT”.
Economico-Finanziario
Per il settore Economico-Finanziario, poi, si cercano candidati con i seguenti requisiti: “Laureati in ambito economico, con conoscenze e/o competenze in materia di tutela dell’economia, dei mercati finanziari e creditizi, quotazioni mobiliari e dei titoli di Stato, contrasto alle forme più complesse di evasione ed elusione fiscale, tutela dalle minacce al patrimonio industriale e al know how tecnologico, nonché minacce derivanti dal riciclaggio o reimpiego di capitali illeciti, green economy e transizione energetica, approvvigionamento energetico ed energie rinnovabili, funzioni corporate, M&A e R&S”.
Terrorismo interno e internazionale
Per il settore Terrorismo interno e internazionale, invece, i candidati devono essere “laureati in indirizzi internazionali o in materie umanistiche, con conoscenze e capacità di analisi dei fenomeni di terrorismo interno di qualsiasi matrice, terrorismo internazionale, jihadista, radicalismo religioso, criminalità internazionale, immigrazione e traffico di esseri umani, contrasto al fenomeno eversivo di matrice brigadista o anarchica, estremismo e fenomeni di antagonismo”.
Osint (Open Source Intelligence)
Infine, per il settore Osint (Open Source Intelligence) si possono candidare “diplomati o laureati negli ambiti della comunicazione, sociologia e delle relazioni internazionali ovvero in campo informatico, con capacità avanzate di ricerca, raccolta, analisi ed elaborazione da fonti aperte (OSINT-SOCMINT-DEEP/DARKWEB), anche mediante l’utilizzo di tool OSINT e di strumenti informatici per la elaborazione di dati, automazione di processi di scraping, gestione di API e piattaforme di social media monitoring, analisi di contenuti testuali, multimediali e geolocalizzabili, valutazione dell’affidabilità delle fonti, costruzione di profili di minaccia per la produzione di report di approfondimento e monitoraggio su tematiche di interesse per la sicurezza nazionale”.
Come e quando candidarsi
La campagna di reclutamento ha già preso il via e le candidature possono essere inviate entro le ore 24 del 20 marzo 2026. I dettagli sui requisiti richiesti e le modalità di selezione sono consultabili sul sito istituzionale sicurezzanazionale.gov.it, nella sezione “Lavora con noi”. Per candidarsi nel modo corretto bisogna inserire nella piattaforma tutte le informazioni richieste su titoli di studio ed esperienze professionali. “Il mero rinvio a quanto dichiarato in un eventuale curriculum allegato non consentirà di prendere in esame la candidatura”, spiega il Dis. Sul canale YouTube, comunque, c’è anche un tutorial.
Le candidature spontanee
Il Dis, inoltre, ha specificato che è possibile inviare anche candidature spontanee: “Oltre ai profili specifici oggetto dell’avviso di ricerca, per tutti i giovani ad alto potenziale e fortemente motivati a un impiego nel Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, resta sempre aperta la possibilità di presentare una candidatura spontanea tramite la procedura online della sezione ‘Lavora con noi’. Queste candidature saranno valutate secondo il previsto iter selettivo e prese in considerazione in funzione dei fabbisogni professionali e delle attività di volta in volta ritenute prioritarie dall’Intelligence”.
I settori di maggiore interesse
Vengono segnalati anche i settori di maggiore interesse per le candidature spontanee. Sono:
- armamenti, missilistica e tecnologie associate, nonché materiali dual use e reti di procurement;
- sistemi satellitari, infrastrutture e programmi internazionali in ambito spaziale e aereospaziale;
- space economy in ambito nazionale ed internazionale;
- telerilevamento e interpretazione di immagini satellitari;
- lingue rare e dialetti d’area;
- infografica, editing, elaborazioni e produzioni di prodotti e supporti grafici, mappe e grafici.
Per approfondire: Servizi segreti, come funziona il sistema degli 007 in Italia