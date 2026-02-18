Il Dis, Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, ha avviato la nuova campagna di reclutamento per i servizi segreti italiani. “Il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica – ha spiegato – è impegnato ogni giorno a selezionare le migliori competenze da mettere al servizio del Paese, per contribuire alla sicurezza nazionale e alla tutela degli interessi strategici dell’Italia in ambito politico, militare, economico, scientifico e industriale. Per rispondere a un contesto internazionale sempre più complesso e in continua evoluzione, l’Intelligence italiana avvia con questa campagna una ricerca mirata di professionalità eterogenee e di elevato profilo in possesso di specifiche conoscenze e competenze” in determinati settori.

