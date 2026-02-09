Capacità tecniche e digitali, padronanza linguistica e orientamento al cliente diventano requisiti essenziali. Un Import-export coordinator junior ha una Ral compresa tra i 25 mila e i 38 mila euro, tra i 38 e i 55 mila euro se ha tra i tre e gli otto anni di esperienza e tra i 55 mila e gli 80 mila euro se è un professionista senior.

