Le buste paga crescono del 2,6% secondo i dati dell’Osservatorio di Hunters Group, società di ricerca e selezione di personale. Per Joelle Gallesi, managing director del gruppo, "non siamo più di fronte al fenomeno delle Grandi Dimissioni, ma assistiamo a quella che potremmo definire la Grande Ricalibratura, dove aziende e professionisti cercano un nuovo equilibrio basato su competenze, trasparenza e valore reale". Ecco, in questo quadro, quali sono i settori più strategici, come anticipato dal Corriere.it
Assistant & office support
La figura di Assistant & office support non svolge più un ruolo solo operativo e così la capacità di offrire supporto diventa un fattore competitivo. Per questo un executive assistant senior può percepire una Ral (retribuzione annua lorda) compresa tra 70 e 100 mila euro all’anno.
Automation & engineering
Il settore automation & engineering vede una produzione in crescita (+1,5%) con grande crescita della domanda interna (+20,5%). Qui padronanza dell’Ai, robotica e sostenibilità diventano requisiti essenziali. La retribuzione per un Plant manager senior può superare i 90 mila euro di stipendio annuo lordo, mentre un Robotics engineer junior parte da una base di circa 30 mila euro.
Settore bancario e assicurativo
Il mercato in questo caso, secondo gli esperti, richiede l'integrazione tra competenze tradizionali (credito, rischio, regolamentazione) e nuove abilità in ambito Ai, data analytics e cyber resilienza. Un Private banker senior può guadagnare fino a 250 mila euro lordi all’anno, mentre un Relationship manager con più di otto anni di esperienza tra i 95 mila e i 180 mila euro.
Costruzioni
Le aziende cercano professionisti capaci di avere agilità nel gestire tempi e costi. I professionisti con competenze di project management sono molto richiesti e possono aspirare a retribuzioni dai 32 mila ai 45 mila euro in ingresso, dai 45 mila ai 65 mila se hanno maturato tra i tre e gli otto anni di esperienza e, infine, tra i 65 mila e gli 85 mila con più di otto anni di lavoro.
Energia
Il settore energetico, in Italia, vive una grande trasformazione con le aziende che ricercano talenti capaci di integrare competenze tecniche, visione finanziaria e sensibilità regolatoria. Qui un ESG & Sustainability manager senior può guadagnare fino a 120 mila euro lordi all’anno, mentre un Renewable project manager fino a 130 mila euro.
Servizi finanziari
Sempre secondo i dati pubblicati da Corriere.it, il settore Finance si conferma il fulcro della resilienza aziendale. Qui un Cfo percepisce una Ral compresa tra i 90 mila e i 130 mila euro e un Risk manager junior fino a 40 mila euro.
Healthcare & life sciences
La domanda di professionisti si focalizza su figure capaci di governare processi complessi. Una delle figure chiave in questo ambito è certamente il Quality control (QC) analyst che può guadagnare dai 28 ai 38 mila euro annui lordi alla prima esperienza, dai 38 ai 55 mila se ha maturato dai tre agli otto anni sul campo.
Risorse umane
Il settore delle risorse umane richiede competenze trasversali capaci di gestire il ricambio generazionale e l'integrazione di sistemi digitali. Questa evoluzione sposta l'attenzione verso ruoli chiave come HR Business Partner (con Ral che partono dai 29 ai 34 mila euro lordi all’anno per le figure junior) o i Compensation & benefits manager (che, con otto anni di esperienza, possono guadagnare fino a 75 mila euro).
ICT, Digital e nuovi media
La domanda di professionisti tech segna un +30%. Tra i professionisti emergenti troviamo soprattuto il Cloud architect (retribuzione media: dai 30 ai 40 mila euro lordi all’anno con meno di tre anni di esperienza).
Retail & gdo
Il Retail in Italia cerca soprattuto figure che sappiano leggere i dati. Nel comparto digital un E-commerce & omnichannel manager esperto può guadagnare fino a 140 mila euro lordi all’anno. Anche qui, come per tutti gli altri settori, molto dipende dall'esperienza maturata.
Tasse e legale
Le funzioni legali e fiscali diventano sempre più centrali anche per le medie imprese. Un Legal manager guadagna dai 23 mila ai 32 mila euro in ingresso che arrivano ad oltre 72 mila in caso di professionisti senior.
Logistica e trasporti
Capacità tecniche e digitali, padronanza linguistica e orientamento al cliente diventano requisiti essenziali. Un Import-export coordinator junior ha una Ral compresa tra i 25 mila e i 38 mila euro, tra i 38 e i 55 mila euro se ha tra i tre e gli otto anni di esperienza e tra i 55 mila e gli 80 mila euro se è un professionista senior.
