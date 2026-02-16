Emirates annuncia nuovi open day di reclutamento per piloti a Milano Malpensa, in programma il 2 e 3 marzo presso l’Hotel Sheraton, situato al Terminal 1 dello scalo. La compagnia ha confermato l’impegno ad assumere oltre 1.500 piloti nei prossimi due anni, con un obiettivo di 550 assunzioni già per quest’anno ascolta articolo

Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale al mondo, intensifica la ricerca di nuovi piloti per il 2026, rispondendo alla crescente domanda dei clienti. La compagnia organizzerà degli open day di reclutamento a Milano Malpensa lunedì 2 marzo alle 10:00 e alle 13:00, e martedì 3 marzo alle 10:00, presso l’Hotel Sheraton situato al Terminal 1 di Malpensa, S.S. 336 (Ferno, VA). Il Gruppo Emirates ha avviato una campagna di reclutamento globale per inserire 17.300 professionisti in 350 ruoli diversi (quindi non solo piloti) entro la fine dell’anno fiscale.

Emirates ricerca nuovi piloti nel 2026 L’invito è rivolto a piloti esperti interessati a entrare in Emirates come First Officers Type Rated/Non-Type Rated, Direct Entry Captains o tramite l’Accelerated Command Programme. La compagnia ha confermato l’impegno ad assumere oltre 1.500 piloti nei prossimi due anni, con un obiettivo di 550 assunzioni già per quest’anno. Non è richiesta la registrazione preventiva e i piloti dovranno partecipare a una sola sessione. Durante l’incontro, i candidati potranno approfondire il processo di selezione della compagnia, le opportunità disponibili, i programmi di formazione, le prospettive di carriera e i benefit, oltre a confrontarsi direttamente con piloti già in servizio presso Emirates. Maggiori informazioni sono disponibili su https://www.emiratesgroupcareers.com/pilots/.

L’Italia si conferma una delle principali fonti di talento per Emirates Con oltre 200 piloti in servizio, gli italiani si collocano al quinto posto tra le oltre 116 nazionalità rappresentate nella compagnia aerea. Questo primato si estende anche al personale di bordo: più di 900 assistenti di volo italiani contribuiscono all’eccellenza del servizio a bordo di Emirates, posizionando l’Italia nella top ten per numero di dipendenti. Questi dati evidenziano non solo l’importanza strategica dell’Italia per Emirates, ma anche il valore dei professionisti italiani nel settore aeronautico. Grazie al loro elevato livello di formazione e alle competenze riconosciute a livello globale, piloti e assistenti di volo italiani continuano a distinguersi in una delle compagnie aeree più prestigiose al mondo.

Espansione della flotta di Emirates In un momento di significativa espansione della flotta, con l’introduzione degli A350 e l’ordine dei Boeing 777X, la compagnia ha avviato una grande campagna di reclutamento. La forte ripresa della domanda di voli da e per l’Italia – testimoniata dall’introduzione della Premium Economy su tutti i voli da e per Milano e dalla scelta di Bologna come una delle prime destinazioni servite dal prestigioso A350, che dal 29 marzo volerà anche su Roma su uno dei voli giornalieri della compagnia – rende essenziale per Emirates poter contare sul personale italiano.