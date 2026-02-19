Rottamazione-quater, nuova scadenza per chi ha saltato l'ultima rata

Introduzione

Si riaprono i termini per chi vuole usufruire della definizione agevolata della rottamazione-quater e mettersi in regola con il Fisco e pagare i suoi debiti ancora aperti. È un emendamento al decreto Milleproroghe, che ha incassato l’ok del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a concedere questa possibilità, che però non è aperta a tutti i contribuenti. Ecco tutto quello che c’è da sapere.