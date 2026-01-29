Novità per i Comuni, cosa sapere sulla rottamazione autonoma

I Comuni non hanno alcun margine di intervento sui debiti fiscali già trasferiti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione: su questo fronte, l’adesione alla cosiddetta Rottamazione quinquies resta una prerogativa esclusivamente statale. Discorso diverso, invece, per entrate comunali legate a tributi come Imu e Tari, oppure per corrispettivi legati a servizi pubblici, tra cui mense scolastiche e asili nido. Questa autonomia è però vincolata a due condizioni imprescindibili: il capitale dovuto non può essere toccato e qualsiasi agevolazione deve limitarsi a interessi e sanzioni. Inoltre, l’operazione non deve compromettere l’equilibrio dei conti pubblici.

