In generale, le previsioni sui concorsi pubblici per il 2026 parlano di oltre 17 mila posti potenzialmente disponibili. Un dato che emerge dall’analisi dei PIAO, i Piani Integrati di Attività e Organizzazione elaborati dalle principali amministrazioni pubbliche. Questi documenti programmatici rappresentano oggi uno strumento centrale: al loro interno gli enti delineano fabbisogni di personale, strategie organizzative e modalità con cui intendono colmare le carenze negli organici. In altre parole, è proprio dai PIAO che si ricava una fotografia abbastanza fedele delle future assunzioni nella PA. Tuttavia, è bene chiarirlo subito: quanto scritto nei PIAO non equivale a un via libera automatico. Nella maggior parte dei casi si tratta infatti di ipotesi e proposte, non di concorsi già approvati. Le autorizzazioni effettive sono ancora poche, anche perché la Corte dei conti, chiamata a vigilare sulla sostenibilità finanziaria, procede con estrema prudenza in una fase economica tutt’altro che stabile.