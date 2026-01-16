Concorsi unici RIPAM 2026, cosa sapere e chi può iscriversi

Per la partecipazione al concorso oltre ai classici requisiti su cittadinanza italiana, maggiore età e assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono impedimento all’assunzione presso una PA, è richiesto non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una PA per persistente insufficiente rendimento, né licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari; né dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina/assunzione con documenti falsi o viziati da nullità insanabile; Idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce. Il titolo di studio che serve è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale (o diploma equipollente/equivalente riconosciuto secondo la normativa vigente). Per i candidati che concorrono negli ambiti della Valle d’Aosta è indicata la conoscenza della lingua francese oltre l’italiano. Per chi sarà destinato a ricoprire posti disponibili presso il Ministero dell’interno e il Ministero della Giustizia è richiesto anche il possesso della condotta incensurabile.