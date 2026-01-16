Concorsi unici RIPAM 2026, cosa sapere e chi può iscriversi

Introduzione
Il ministero per la Pubblica amministrazione nelle ultime settimane ha indetto e pubblicato i bandi per il reclutamento di migliaia di ingressi in posizioni lavorative. In particolare un concorso a cui possono accedere anche i diplomati per 3.997 unità di personale da inserire in diverse Amministrazioni centrali. E un altro concorso unico su base territoriale per 1.340 unità da inquadrare nei ruoli di diverse Amministrazioni. Ecco cosa sapere.
Il bando per 3.997 Assistenti
Pubblicato il 23 dicembre, il bando per 3.997 unità di personale da inserire in diverse Amministrazioni centrali (tra cui Ministeri, INPS e Agenzia delle Entrate), è una selezione su base territoriale, affidata alla Commissione RIPAM. Riguarda l’Area degli Assistenti con i seguenti profili: 2.913 Assistenti amministrativi; 498 Assistenti economici; 583 Assistenti informatici; 3 Assistenti tecnici.
Contratti indeterminati
Il concorso è per titoli ed esami. I reclutati (personale non dirigenziale) avranno un contratto a tempo pieno e indeterminato. Tra le tante amministrazioni in cui si può essere assunti ci sono il Ministero dell’interno, l’Agenzia delle entrate, il Ministero dell’Economia, quello dell’Istruzione e del merito, ma anche Ispettorato nazionale del lavoro e Inps.
Le domande e le scadenze
L’apertura delle candidature è avvenuta il 23 dicembre e la domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale inPA. L’accesso avviene tramite credenziali digitali (Spid/Cie/Cns/Idas) e richiede la registrazione al portale, con compilazione del curriculum. È inoltre necessario disporre di una Pec intestata al candidato o di un domicilio digitale. La scadenza è fissata alle ore 18.00 del 27 gennaio 2026. Al termine della procedura viene rilasciata una ricevuta. È previsto un contributo da 10 euro da versare entro la stessa scadenza indicata per l’inoltro della domanda.
I requisiti
Per la partecipazione al concorso oltre ai classici requisiti su cittadinanza italiana, maggiore età e assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono impedimento all’assunzione presso una PA, è richiesto non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una PA per persistente insufficiente rendimento, né licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari; né dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina/assunzione con documenti falsi o viziati da nullità insanabile; Idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce. Il titolo di studio che serve è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale (o diploma equipollente/equivalente riconosciuto secondo la normativa vigente). Per i candidati che concorrono negli ambiti della Valle d’Aosta è indicata la conoscenza della lingua francese oltre l’italiano. Per chi sarà destinato a ricoprire posti disponibili presso il Ministero dell’interno e il Ministero della Giustizia è richiesto anche il possesso della condotta incensurabile.
La suddivisione territoriale
I posti sono suddivisi per Regione e poi a sua volta ripartiti in diverse amministrazioni. In fase di candidatura è possibile scegliere solo la Regione, mentre l’amministrazione di destinazione si sceglierà solo dopo aver superato le prove, e avverrà in ordine di graduatoria. Si può partecipare per un solo profilo e per una sola Regione.
La prova scritta
È prevista una prova scritta unica che consiste in 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con punteggio massimo 30 punti. Il test include tre blocchi: quesiti sulle materie d’esame, quesiti di logica/ragionamento e quesiti situazionali legati a contesti organizzativi e gestionali. La prova è superata con almeno 21/30. La commissione valuta poi i titoli solo dei candidati che hanno superato la prova.
Il concorso per Area funzionari
L’altro bando, attivato il 30 dicembre, riguarda 1.340 unità di personale da inquadrare nei ruoli di diverse Amministrazioni. Nel dettaglio 1.338 unità nell'Area dei Funzionari e 2 unità nell'Area delle Elevate Professionalità. Come per l’altro concorso la domanda di partecipazione deve essere presentata su InPA entro le 18 del 27 gennaio. Per questo concorso serve la laurea nella disciplina del settore per cui si partecipa.
