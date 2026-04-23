Casa, cosa cercano gli italiani? Lo studio su tipologie e prezzi

Per quanto riguarda le compravendite, il prezzo più gettonato è quello compreso tra i 200.000 e i 300.000 euro nelle principali città, fatta eccezione, ancora una volta, per Napoli, in cui il mercato guarda principalmente a case in vendita a prezzi più bassi, tra i 100.000 e i 200.000 euro. Su seconda e terza opzione non c’è omogeneità: a Bologna e Roma si ricercano in seconda battuta abitazioni tra 100.000 e 200.000 euro e in terzo luogo tra 300.000 e 400.000 euro, mentre a Firenze e Milano il trend è invertito. Sempre per quanto riguarda Napoli, se la seconda scelta è per abitazioni tra i 200.000 e i 300.000 euro, la terza è rappresentata da case entro i 100.000 euro.

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