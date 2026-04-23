Casa, cosa cercano gli italiani? Lo studio su tipologie e prezzi

Introduzione
Secondo i dati di Immobiliare.it, è l’appartamento la tipologia di immobile più cercata sul portale negli ultimi dodici mesi, selezionato da più del 66% degli utenti intenzionati a comprare e dal 91,5% di chi cerca casa in affitto. Ecco tutti i dati.
Quello che devi sapere
Cosa cerca chi compra e chi affitta
Dopo l’appartamento, davanti a un acquisto circa un italiano su tre continua a desiderare una soluzione indipendente o semi-indipendente, come ville (14,8%), case indipendenti (8,4%), rustici e casali (3,6%) e villette a schiera (3,3%). Per quanto riguarda invece le locazioni, la seconda posizione è occupata da attici e mansarde, selezionati dal 2,8% degli utenti, seguiti dalle ville (2,6%).
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Le tipologie più cercate nelle città italiane
Entrando nel dettaglio di alcune delle principali città del Paese, Immobiliare.it segnala che gli appartamenti primeggiano ovunque in entrambi i settori, vendita e affitto, con percentuali quasi sempre più alte rispetto alla media italiana, soprattutto per il primo. A Napoli le ricerche di tali soluzioni ammontano al 95%, a Milano al 92%, a Bologna al 90,5%, mentre a Firenze e Roma si scende all’85% e all’82,7% rispettivamente. Sia a Roma che a Milano, poi, gli attici occupano la seconda posizione, con l’8% e il 3,8% delle ricerche totali. Passando alle locazioni, l’appartamento è nuovamente la tipologia di casa prescelta con percentuali ovunque superiori al 90%: Napoli è in testa (97,4%), davanti a Milano e Bologna, a pari merito al secondo posto con oltre il 96% delle preferenze.
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I prezzi più richiesti per affitti e compravendite
Il range di prezzo più cliccato per chi cerca una casa da affittare su Immobiliare.it è quello compreso tra i 500 e i 750 euro al mese (36,7%), seguito da 750-1.000 euro (20,5%) e 250-500 euro (18,9%), mentre per le compravendite si guarda principalmente a case tra i 100.000 e i 200.000 euro (37,3%), fino a 100.000 euro in seconda battuta (21,4%) e al range 200.000-300.000 euro come terza opzione (20,3%).
I prezzi più gettonati per gli affitti nelle città italiane
Entrando nello specifico di alcune delle principali città della Penisola, il budget 750-1.000 euro al mese va per la maggiore per le case in affitto a Bologna, Firenze, Milano e Roma, mentre a Napoli si guarda principalmente a dimore con un costo leggermente inferiore, compreso tra 500 e 750 euro al mese (33,2% delle ricerche totali). Quest’ultimo range di prezzo è invece la seconda scelta nelle altre città, a esclusione di Milano, in cui il secondo budget più selezionato è quello tra i 1.000 e i 1.250 euro al mese. E sempre a Napoli la terza opzione è differente dagli altri grandi centri: mentre ovunque si opta per 1.000/1.250 euro al mese, nella città partenopea si ricercano abitazioni tra 250 e 500 euro al mese.
I prezzi più cercati per le compravendite nelle città italiane
Per quanto riguarda le compravendite, il prezzo più gettonato è quello compreso tra i 200.000 e i 300.000 euro nelle principali città, fatta eccezione, ancora una volta, per Napoli, in cui il mercato guarda principalmente a case in vendita a prezzi più bassi, tra i 100.000 e i 200.000 euro. Su seconda e terza opzione non c’è omogeneità: a Bologna e Roma si ricercano in seconda battuta abitazioni tra 100.000 e 200.000 euro e in terzo luogo tra 300.000 e 400.000 euro, mentre a Firenze e Milano il trend è invertito. Sempre per quanto riguarda Napoli, se la seconda scelta è per abitazioni tra i 200.000 e i 300.000 euro, la terza è rappresentata da case entro i 100.000 euro.
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Le metrature più richieste
Guardando infine alle metrature più richieste nelle città analizzate da Immobiliare.it, per gli affitti vince il range 50-75 mq, seguito da 25-50 mq e 75-100 mq in terza posizione. Per quanto riguarda le compravendite, invece, sebbene in alcuni casi ci sia poca distanza tra prima e seconda scelta, a Napoli e Bologna si ricercano case tra 75 e 100 mq in prima battuta, mentre a Milano e Firenze si dà priorità a quelle comprese tra 50 e 75 mq. A Roma c’è invece assoluta parità tra le due opzioni, con percentuali di ricerca intorno al 26,5% in entrambi i casi. La terza soluzione invece - che vede la ricerca di case tra 100 e 125 mq - è uguale in tutti i Comuni analizzati.
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