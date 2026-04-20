Milano Design Week, salgono gli affitti: fino a 5.460 euro a settimana

Durante la Design Week Milano diventa protagonista mondiale con showroom, cortili, università, fondazioni e anche appartamenti privati che si trasformano in spazi espositivi.

All'interno della Design Week esistono due realtà: una è quella del Salone del Mobile e l'altra è quella del Fuorisalone. Il primo è la vera e propria fiera dedicata al design, nata nel 1961, e che, anche quest'anno, va in scena negli spazi di Rho Fiera. Il secondo, invece, è l'insieme di eventi urbani, a Milano, che ruotano attorno al Salone (da qui il nome Fuorisalone, ndr), organizzati in larga parte da showroom, gallerie, studi creativi e brand.

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