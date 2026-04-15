Fuorisalone 2026 a Milano: le installazioni da non perdere

Introduzione

Come ogni anno, Milano detta il ritmo del design contemporaneo. E in concomitanza con il Salone del Mobile, dal 20 al 26 aprile 2026 il Fuorisalone presenta un programma articolato di eventi, mostre e installazioni diffusi in tutta la città. Un sistema di iniziative che ogni anno trasforma Milano in una piattaforma di confronto e sperimentazione sul progetto contemporaneo. La Design Week si conferma un appuntamento imprescindibile per professionisti, designer, architetti e creativi, oltre che per scuole, università e istituzioni che si ritrovano a Milano per condividere visioni capaci di interpretare il presente e immaginare il futuro.