Salone del Mobile e Fuorisalone 2026: guida alla Milano Design Week

Introduzione

Dal 21 al 26 aprile, a Fiera Milano torna il Salone del Mobile, alla sua 64esima edizione. Milano riunirà oltre 1.900 espositori da 32 Paesi, con 16 padiglioni sold out. Accanto alle Manifestazioni annuali e alle Biennali EuroCucina / FTK – Technology For the Kitchen e Salone Internazionale del Bagno, debuttano Salone Contract e Salone Raritas, risposta strategica a una domanda globale in costante evoluzione. E in concomitanza con il Salone, dal 20 al 26 aprile, il Fuorisalone presenta un programma articolato di eventi, mostre e installazioni diffusi in tutta la città.