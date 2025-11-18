Black Friday 2025 su Amazon, quando inizia: il calendario e le date

Amazon inaugura la stagione delle promozioni l 20 novembre: le offerte si protrarranno fino al primo dicembre, con il giorno principale fissato per venerdì 28 novembre e chiusura con il Cyber Monday. Le offerte saranno accessibili a tutti, anche senza abbonamento Prime, ma gli iscritti avranno alcuni vantaggi. Il periodo promozionale, ormai esteso a dodici giorni, include anche sconti già attivi e iniziative speciali a Roma

Il conto alla rovescia è iniziato: dal 20 novembre 2025, Amazon aprirà ufficialmente il periodo dedicato al Black Friday, con offerte distribuite su più giorni e sconti su migliaia di prodotti. Il giorno clou sarà venerdì 28 novembre, data ufficiale del Black Friday 2025, seguita dal Cyber Monday del primo dicembre, l’appuntamento conclusivo riservato alle promozioni tecnologiche e digitali.

Le date: perché il Black Friday non è più un giorno solo



Chi ricorda il Black Friday come un singolo venerdì di sconti, magari a ridosso del Thanksgiving statunitense, dovrà aggiornarsi. Da tempo, infatti, si è trasformato in un periodo più esteso di promozioni. Amazon aprirà ufficialmente la stagione dalle 00:01 del 20 novembre fino alle 23:59 del primo dicembre, includendo anche il Cyber Monday. Dodici giorni in cui le offerte si susseguiranno in diverse categorie, a conferma di come l’iniziativa sia ormai diventata un appuntamento prolungato nel calendario commerciale.



Offerte accessibili a tutti, con vantaggi per i clienti Prime

Le offerte del Black Friday su Amazon saranno disponibili per tutti, senza necessità di essere abbonati a Amazon Prime. Chiunque abbia un account potrà quindi accedere agli sconti proposti tra il 20 novembre e il 1° dicembre. Gli iscritti al servizio Prime, tuttavia, avranno alcuni vantaggi aggiuntivi: potranno accedere in anticipo ad alcune offerte lampo, beneficiare di spedizioni rapide e gratuite e usufruire di una gestione prioritaria degli ordini nei giorni di maggiore affluenza.



Inizio anticipato e sconti già attivi



Come già accaduto negli ultimi anni, Amazon ha deciso di anticipare la stagione delle promozioni, proponendo sconti già attivi su diverse categorie, dall’elettronica alla cura della casa.

Una sorpresa per chi è a Roma



Per i residenti della capitale e per chi si troverà in città durante il periodo del Black Friday, Amazon riserva un’esperienza speciale: dal 25 al 30 novembre, in Via del Babuino 81, sarà possibile scoprire una selezione di offerte in occasione della settimana del Black Friday. Non solo sconti, ma anche idee regalo per la stagione natalizia, pensate per ogni gusto, età e fascia di prezzo. Un’occasione perfetta per chi ama vedere e toccare con mano i prodotti prima di acquistarli.