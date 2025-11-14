Offerte Black Friday
Amazon, una Domus immersiva nel cuore di Roma per il Black Friday

Dal 25 al 30 novembre via del Babuino, nel cuore della Capitale, ospita uno spazio esperienziale tra offerte, innovazione e cultura per celebrare "la settimana di acquisti più attesa dell’anno"

Un viaggio tra storia e tecnologia. Per la prima volta Amazon apre a Roma la Black Friday Domus, un ambiente immersivo che reinterpreta la tradizione romana in chiave contemporanea. Dal 25 al 30 novembre, i visitatori potranno scoprire le migliori offerte del Black Friday e idee regalo per il Natale, in un percorso che unisce shopping, servizi innovativi e intrattenimento. L’iniziativa si inserisce nella settimana del Black Friday di Amazon, attiva online dal 20 novembre al 1° dicembre che conta oltre un milione di offerte.

Esperienze e novità in ogni angolo

All’interno della Domus, le aree tematiche spaziano dalle idee regalo per tutte le tasche ai servizi digitali come Rufus, l’assistente virtuale basato su I.A., e Amazon Lens per la ricerca tramite foto. Non mancano spazi dedicati alla bellezza con i grandi marchi del beauty, del gaming, della tecnologia, oltre a corner per la moda, la musica e il Made in Italy. Tra le attrazioni più originali, il “Salotto dei libri e delle storie” celebra la cultura e la lettura, mentre l’area dedicata alla spesa presenta Amazon Fresh e Cortilia, con degustazioni e iniziative solidali come la Colletta Alimentare.

Eventi e accesso esclusivo

La Domus sarà aperta gratuitamente con orari dedicati e corsia “salta fila” per chi mostra l’app Telepass o il dispositivo Grab&Go. Il programma include incontri con autori come Giusi Battaglia, Oscar Farinetti e Dario Fabbri, trasformando lo spazio in un vero caffè letterario. L’esperienza si completa con gadget, giochi interattivi e un viaggio tra i 15 anni di Amazon in Italia, per raccontare come l’e-commerce abbia cambiato il modo di fare acquisti e vivere il Natale.

