Amazon, una Domus immersiva nel cuore di Roma per il Black Friday

Un viaggio tra storia e tecnologia. Per la prima volta Amazon apre a Roma la Black Friday Domus, un ambiente immersivo che reinterpreta la tradizione romana in chiave contemporanea. Dal 25 al 30 novembre, i visitatori potranno scoprire le migliori offerte del Black Friday e idee regalo per il Natale, in un percorso che unisce shopping, servizi innovativi e intrattenimento. L’iniziativa si inserisce nella settimana del Black Friday di Amazon, attiva online dal 20 novembre al 1° dicembre che conta oltre un milione di offerte.

Esperienze e novità in ogni angolo

All’interno della Domus, le aree tematiche spaziano dalle idee regalo per tutte le tasche ai servizi digitali come Rufus, l’assistente virtuale basato su I.A., e Amazon Lens per la ricerca tramite foto. Non mancano spazi dedicati alla bellezza con i grandi marchi del beauty, del gaming, della tecnologia, oltre a corner per la moda, la musica e il Made in Italy. Tra le attrazioni più originali, il “Salotto dei libri e delle storie” celebra la cultura e la lettura, mentre l’area dedicata alla spesa presenta Amazon Fresh e Cortilia, con degustazioni e iniziative solidali come la Colletta Alimentare.

Eventi e accesso esclusivo

La Domus sarà aperta gratuitamente con orari dedicati e corsia “salta fila” per chi mostra l’app Telepass o il dispositivo Grab&Go. Il programma include incontri con autori come Giusi Battaglia, Oscar Farinetti e Dario Fabbri, trasformando lo spazio in un vero caffè letterario. L’esperienza si completa con gadget, giochi interattivi e un viaggio tra i 15 anni di Amazon in Italia, per raccontare come l’e-commerce abbia cambiato il modo di fare acquisti e vivere il Natale.