Wearable per il running autunnale 2025: 10 modelli da non perdere
Con l’arrivo dell’autunno, correre all’aperto tra le foglie colorate è ancora più piacevole. I dispositivi wearable permettono di monitorare passo e frequenza cardiaca, oltre ad offrire diverse funzioni pratiche per l’uso quotidiano. Ecco una selezione di alcuni modelli ideali per il running, tutti disponibili su Amazon
- Smartwatch dedicato alla corsa, con GPS integrato e rilevazione cardio dal polso per monitorare in modo preciso ogni allenamento. Offre piani di preparazione personalizzati, stima del VO₂ max e suggerimenti per migliorare le prestazioni. Compatibile con Garmin Connect IQ, consente di visualizzare dati, statistiche e analisi dal proprio smartphone. È disponibile su Amazon al prezzo di 132,05 euro
- Smartwatch con cassa in alluminio da 46 mm e cinturino sportivo regolabile, dotato di display Always-On Retina con tecnologia Oled LTPO3. Permette di monitorare il sonno, la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue e altri parametri vitali. Offre fino a 24 ore di autonomia con ricarica rapida e resistenza all’acqua fino a 50 metri. È disponibile su Amazon al prezzo di 489 euro
- Smartwatch compatto e funzionale con schermo Amoled da 1,62 pollici, progettato per chi cerca un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo. Monitora sonno, frequenza cardiaca, SpO₂ e VO₂ max. Resistente all’acqua fino a 5 ATM, offre fino a 14 giorni di autonomia con una sola ricarica. È disponibile su Amazon al prezzo di 50,07 euro
- Un altro smartwatch targato Apple, con cassa in alluminio da 40 mm e cinturino sportivo galassia, dotato di display Always-On Retina con tecnologia Oled Ltpo. Integra sensori per monitorare temperatura, frequenza cardiaca e qualità del sonno, offrendo un quadro completo della salute quotidiana. Garantisce fino a 18 ore di autonomia con ricarica rapida e permette di telefonare, inviare messaggi o ascoltare musica anche senza iPhone. È disponibile su Amazon al prezzo di 329 euro
- Smartwatch leggero, progettato per il monitoraggio del fitness con supporto Ia e analisi del sonno. Registra la variabilità della frequenza cardiaca media durante il riposo ed compatibile con dispositivi iOS e Android. Ha un’autonomia fino a 14 giorni. È disponibile su Amazon al prezzo di 36,99 euro
- Smartwatch con display LCD da 2 pollici e chiamate Bluetooth integrate, pensato per un uso quotidiano e sportivo. Supporta oltre 140 modalità fitness, con monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO₂). Resistente all’acqua fino a 5 ATM, offre un’autonomia fino a 18 giorni con una sola ricarica. È disponibile su Amazon al prezzo di 31,28 euro
- Smartwatch dotato di display Actua più luminoso e reattivo del 20% rispetto al modello precedente. Offre fino a 24 ore di autonomia (36 con risparmio energetico) e ricarica rapida. Grazie all’integrazione con Google AI, fornisce suggerimenti personalizzati per allenamenti, corsa e recupero. Include GPS, Maps offline e funzioni di monitoraggio avanzato della salute. È disponibile su Amazon al prezzo di 239 euro
- Smartwatch in color argento, dotato di schermo Amoled da 1,43 pollici ad alta risoluzione e ghiera intercambiabile. La corona rotante facilita la navigazione tra le funzioni, mentre l’autonomia può raggiungere fino a 15 giorni grazie al sistema HyperOS 2.0 ottimizzato. Offre monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, SpO₂ e stress, con oltre 150 modalità sportive integrate. È attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 124,99 euro
- Questo smartwatch con display Amoled da 1,97 pollici e struttura leggera in alluminio, integra GPS con mappe gratuite, offre oltre 140 modalità di allenamento, monitoraggio di sonno, frequenza cardiaca, SpO₂ e stress. L’autonomia può raggiungere fino a 14 giorni con una sola ricarica. È disponibile su Amazon al prezzo di 65,55 euro
- Smartwatch con ghiera touch in alluminio e schermo da 1,3 pollici, dotato di sistema operativo One UI 6.0 Watch basato su Wear OS. Offre monitoraggio avanzato del sonno, del battito cardiaco e dell’attività quotidiana con l’Energy Score, oltre al controllo tramite doppio avvicinamento delle dita. Ideale per l’allenamento, con GPS integrato, modalità Water Lock e batteria a lunga durata. È disponibile su Amazon al prezzo di 162,44 euro