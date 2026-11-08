Patente e libretto, dal 2028 meno documenti da esibire: cosa cambia

Una disciplina particolare interesserà i residenti in Italia che guidano automobili immatricolate in un altro Paese e appartenenti a soggetti diversi. Per questi veicoli resterà necessario disporre di un documento firmato dall'intestatario, provvisto di data certa, dal quale risultino il motivo e la durata dell'utilizzo. Potrà trattarsi, ad esempio, di un accordo di comodato, di un contratto di leasing oppure di noleggio. L'obbligo continuerà a essere previsto perché le autorità italiane non possono verificare questi rapporti contrattuali attraverso un archivio nazionale dedicato. La situazione sarà diversa per i mezzi utilizzati per oltre 30 giorni complessivi nell'arco di un anno solare, anche quando i periodi non sono consecutivi. In questa circostanza è richiesta l'iscrizione al Reve, il Registro dei veicoli esteri. Una volta completata la registrazione, le informazioni relative alla disponibilità del mezzo potranno essere controllate a distanza e non sarà più indispensabile presentare il contratto che ne giustifica l'utilizzo. Resterà invece rilevante il documento di circolazione rilasciato dal Paese di immatricolazione, che dovrà essere disponibile a bordo e mostrato qualora gli agenti non riescano ad acquisire i dati necessari attraverso gli archivi informatici.