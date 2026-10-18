Oltre a quanto appena detto, il nuovo Codice della strada prevede diverse novità a partire dalla “razionalizzazione delle sanzioni”: il testo prevede un "arrotondamento al ribasso" degli importi rispetto alle norme attualmente vigenti: i minimi edittali più comuni di 26 e 42 euro scendono rispettivamente a 25 e 40 euro, mentre le sanzioni di 83 e 87 euro vengono ridotte a 80 euro. Inoltre è previsto "il divieto di marcia a tempo indeterminato per chi viaggia senza assicurazione”. E ancora, non ci sarà più l'obbligo di portare con sé la patente cartacea e il libretto di circolazione quando si guida: queste potranno essere verificati telematicamente dalle Forze dell'ordine.