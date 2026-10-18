Retromarcia al casello in autostrada, si cambia: sarà consentita ma in un solo casoMotori
Introduzione
Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera nei giorni scorsi a un nuovo Codice della Strada, che prevede diverse novità per gli automobilisti: tra queste ci sono per esempio sanzioni più leggere ma anche tolleranza zero contro i comportamenti pericolosi. Ed è stato innalzato il limite di età a 70 anni per guidare camion e autobus. Inoltre, nel testo è presente un’altra novità: sarà infatti possibile fare retromarcia al casello in autostrada, ma solamente in uno specifico caso.
Quello che devi sapere
La retromarcia al casello in autostrada
Attualmente il Codice della strada vieta di fare retromarcia in autostrada in qualunque situazione: l’articolo 176 - che regolamenta i “comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali” - dispone infatti il divieto di “effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza”. L’unica eccezione prevista dal Codice è quella “per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio”.
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La sanzione per chi fa retromarcia
Lo stesso articolo del Codice della strada attualmente in vigore punisce severamente chi non rispetta il divieto di fare retromarcia in autostrada: la multa è infatti pari a un minimo di 430 euro, che scende del 30% per coloro che pagano entro 5 giorni dalla notificazione del verbale. Secondo Quattroruote inoltre è prevista la decurtazione di dieci punti dalla patente, il massimo in caso di una singola violazione per un conducente non neo-patentato.
Cosa cambia con il nuovo Codice
Questa disposizione però è destinata a cambiare con l’entrata in vigore del nuovo Codice della strada, attualmente prevista per l’inizio del 2028. L’articolo 54 del testo licenziato dal Consiglio dei ministri prevede infatti quanto segue: “La retromarcia è vietata sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli e sulle corsie per la sosta di emergenza delle autostrade e delle strade extraurbane principali, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio e nelle piste delle stazioni per l’esazione del pedaggio, in caso di avaria delle barriere o di altri dispositivi”.
Quando si può fare retromarcia in autostrada
Dunque il nuovo testo permette di fare retromarcia in autostrada in un’unica circostanza: qualora al casello ci sia un guasto o un malfunzionamento alle barriere, e non sia possibile proseguire. Dunque in quel caso gli automobilisti possono andare in retro al solo scopo di accedere a un altro casello.
Tutte le novità del Codice
Oltre a quanto appena detto, il nuovo Codice della strada prevede diverse novità a partire dalla “razionalizzazione delle sanzioni”: il testo prevede un "arrotondamento al ribasso" degli importi rispetto alle norme attualmente vigenti: i minimi edittali più comuni di 26 e 42 euro scendono rispettivamente a 25 e 40 euro, mentre le sanzioni di 83 e 87 euro vengono ridotte a 80 euro. Inoltre è previsto "il divieto di marcia a tempo indeterminato per chi viaggia senza assicurazione”. E ancora, non ci sarà più l'obbligo di portare con sé la patente cartacea e il libretto di circolazione quando si guida: queste potranno essere verificati telematicamente dalle Forze dell'ordine.
I motociclisti e la corsia di emergenza
Per quanto concerne invece i motociclisti, questi potranno utilizzare la corsia di emergenza in autostrada in caso di incidenti o rallentamenti. Per i monopattini elettrici invece sarà introdotto il divieto di circolazione quando costituiscono un intralcio o un pericolo per i pedoni. E poi con il nuovo testo i Comuni avranno 45 giorni, anziché gli attuali 90, per notificare il verbale di una multa quando l'accertamento avviene da remoto e senza contestazione immediata.
Le procedure per il Contrassegno unificato disabili europeo
Infine, il nuovo Codice punta anche a recuperare le somme non pagate dagli automobilisti stranieri. Viene poi introdotto l'obbligo di assicurazione secondo le regole italiane per gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni e vengono semplificate le procedure relative al Contrassegno unificato disabili europeo. Tutti i Comuni saranno tenuti ad aderire alla piattaforma nazionale, per garantire il riconoscimento del contrassegno su tutto il territorio italiano e in caso di inadempienza, non potranno utilizzare i dispositivi di accertamento a distanza per le violazioni relative alla sosta riservata e alle Zone a traffico limitato.
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