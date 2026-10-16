Multe ai pedoni, divieti e obblighi nel nuovo Codice della Strada

Una delle novità riguarda il comportamento dei pedoni in prossimità degli attraversamenti. Prima di impegnare le strisce, chi cammina dovrà fermarsi e verificare che i conducenti dei veicoli in arrivo lo abbiano visto e siano pronti a lasciarlo passare. Il pedone dovrà quindi accertarsi che ci siano le condizioni di sicurezza necessarie per raggiungere l'altro lato della strada.

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