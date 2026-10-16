Nuovo Codice della Strada, tutte le novità per moto e scooter

Un'altra novità riguarda la patente e la carta di circolazione. Secondo il testo illustrativo della riforma, l'obiettivo è superare l'obbligo di esibire i documenti fisici, facendo riferimento ai dati già registrati e certificati nelle banche dati nazionali. In caso di controllo, gli organi di polizia potrebbero quindi verificare per via telematica l'identità del conducente, la regolarità del veicolo e la validità del titolo di guida. Per chi si sposta in moto o in scooter, il cambiamento potrebbe tradursi in controlli più semplici.