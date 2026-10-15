Nuovo Codice della Strada, cosa cambia per le multe

Nel nuovo codice, inoltre, viene effettuata una drastica riorganizzazione delle sanzioni principali, che sono state raggruppate in sole 21 fasce sanzionatorie, dalle 82 fasce attualmente previste: la prima fascia, in linea di massima, presenta un limite edittale minimo di 25 euro e uno massimo di 100 euro; l’ultima fascia prevede un limite edittale minimo di 10.000 euro e uno massimo di 40.000 euro. "I limiti edittali sono predisposti in modo che vi sia un rapporto quadratico tra l'importo minimo e quello massimo”.