Nuovo Codice della Strada, cosa cambia per il trasporto degli animali in auto

Introduzione
Trasportare un cane o un gatto in automobile potrebbe diventare presto più complicato per chi viaggia con un animale a bordo. La riforma del Codice della strada recentemente approvata dal Consiglio dei ministri prevede infatti l'obbligo di utilizzare sistemi di contenimento specifici, dalle cinture di sicurezza ai trasportini, fino agli spazi separati dal resto dell'abitacolo. Per chi non rispetterà le nuove disposizioni sono previste multe da 80 a 320 euro e la decurtazione di un punto dalla patente. Le misure al momento non sono ancora operativo perché il provvedimento deve completare l'iter parlamentare.
Quello che devi sapere
Cosa prevede la riforma
Secondo lo schema del decreto legislativo approvato in via preliminare dal governo, non sarà più sufficiente assicurarsi che l'animale non disturbi chi guida. Diventerà necessario adottare un sistema di sicurezza adeguato, indipendentemente dal numero di cani o gatti trasportati. Le soluzioni previste comprendono una cintura specifica, un trasportino oppure uno spazio dedicato, separato dal resto dell'abitacolo mediante una rete o un altro dispositivo idoneo. L'obiettivo è superare la distinzione attualmente prevista dal Codice della strada tra il trasporto di un solo animale e quello di più esemplari, introducendo norme comuni per garantire una maggiore sicurezza.
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Le regole attualmente in vigore
La normativa vigente stabilisce condizioni differenti a seconda del numero di animali presenti a bordo. Quando si viaggia con un solo cane o gatto, l'articolo 169 del Codice della strada non impone l'utilizzo di alcun dispositivo di contenimento. Viene specificato però che l'animale sia posto in auto in modo da non ostacolare i movimenti del conducente e non compromettere così la sicurezza della circolazione. In presenza di più animali, invece, la legge richiede gabbie o contenitori. In alternativa, gli animali possono essere sistemati parte posteriore del veicolo, a condizione che questa sia separata dall'abitacolo attraverso una rete o una barriera. La riforma punta a eliminare questa differenza, estendendo l'obbligo di contenimento anche a chi trasporta un solo animale domestico.
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Cinture, trasportini e spazi separati
Tra le soluzioni già disponibili per il trasporto dei cani seguendo le nuove regole ci sono le pettorine progettate per essere collegate alla cintura di sicurezza dell'auto attraverso un aggancio. Questi dispositivi limitano gli spostamenti dell'animale tra i sedili e contribuiscono a trattenerlo in caso di frenate improvvise. In alternativa, sarà possibile utilizzare un trasportino oppure predisporre un vano apposito, separato dalla zona destinata ai passeggeri con una rete o un altro sistema adeguato.
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Nulla cambia per motocli e biciclette
La scelta dovrà tenere conto delle caratteristiche dell'animale e del veicolo, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa. Le disposizioni previste riguardano sia i cani sia i gatti e non dipendono dal numero di animali trasportati. Per motocicli, ciclomotori a due ruote e biciclette restano invece i requisiti già previsti per il trasporto attraverso gabbie o contenitori.
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Multe da 80 a 320 euro e un punto in meno
Se non verranno utilizzati i sistemi di sicurezza indicati dal decreto del governo sono previste sanzioni. Le multe andrebbero da 80 a 320 euro, con la decurtazione di un punto dalla patente e si applicherebbero al trasporto di cani e gatti senza distinzioni legate al numero di animali presenti a bordo, qualora le disposizioni venissero confermate nel testo definitivo.
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Quando entreranno in vigore le nuove regole
Il Consiglio dei ministri ha approvato il testo in via preliminare il 13 ottobre. Il provvedimento dovrà superare l'esame delle commissioni parlamentare ompetenti, chiamate a esprimere il proprio parere entro il 12 gennaio 2027. Prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, l'iter dovrà essere completato.
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