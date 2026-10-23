Nuovo Codice della Strada, cosa cambia per il trasporto degli animali in auto

La scelta dovrà tenere conto delle caratteristiche dell'animale e del veicolo, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa. Le disposizioni previste riguardano sia i cani sia i gatti e non dipendono dal numero di animali trasportati. Per motocicli, ciclomotori a due ruote e biciclette restano invece i requisiti già previsti per il trasporto attraverso gabbie o contenitori.

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