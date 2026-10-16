Multe stradali, quali sono i Comuni che incassano di più?

La dimensione demografica incide sul volume complessivo delle entrate. I Comuni con più di 250 mila abitanti hanno ottenuto 2,8 miliardi di euro tra il 2021 e il 2025, mentre quelli con una popolazione compresa tra 60 mila e 250 mila residenti hanno totalizzato circa 1,4 miliardi. Un importo analogo è stato registrato nella fascia tra 20 mila e 60 mila abitanti, secondo i dati riportati dal Codacons. Le contravvenzioni contribuiscono tuttavia alle casse anche delle realtà più piccole: nei centri con meno di 5 mila residenti il gettito ha sfiorato i 500 milioni di euro, mentre per quelli tra 5 mila e 10 mila abitanti ha raggiunto 593 milioni. Per i Comuni con una popolazione compresa tra 10 mila e 20 mila persone, infine, gli introiti complessivi si sono attestati a 791 milioni di euro.

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