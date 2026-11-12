Nuovo Codice della strada, come cambia la precedenza nelle rotonde

La bozza del nuovo Codice della strada prevede di dare sempre la precedenza ai veicoli già presenti nelle rotatorie, salvo diversa segnaletica. Oggi, in assenza di cartelli, vale invece la regola generale della precedenza a destra. La modifica non è ancora in vigore: ecco cosa potrebbe cambiare per gli automobilisti

La precedenza nelle rotatorie potrebbe cambiare con il nuovo Codice della strada . La bozza della riforma prevede che i veicoli già presenti all'interno della rotonda abbiano la precedenza su quelli in ingresso, anche in assenza di un apposito segnale. Una modifica che punta a rendere più semplici e uniformi le regole di circolazione, eliminando una delle principali situazioni di incertezza per gli automobilisti. La novità, riportata da Everyeye Auto, non è però ancora in vigore: fino all'approvazione definitiva del nuovo Codice continuano ad applicarsi le disposizioni attuali.

Come funziona oggi la precedenza nelle rotatorie

Attualmente la precedenza nelle rotatorie è disciplinata dalle regole generali previste dall'articolo 145 del Codice della strada. La norma stabilisce che, quando due veicoli stanno per impegnare un'intersezione, bisogna dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa indicazione della segnaletica.

Nella maggior parte delle rotatorie italiane, tuttavia, all'ingresso è presente il segnale di dare precedenza. In questi casi chi si immette deve lasciare passare i veicoli che stanno già percorrendo l'anello. La situazione cambia quando il segnale non è presente: in assenza di altre indicazioni, si applica la precedenza a destra, che può favorire il veicolo in ingresso.

Cosa prevede il nuovo Codice della strada

La modifica descritta nella bozza del nuovo Codice della strada punta a introdurre un principio generale: la precedenza spetta ai veicoli che si trovano già all'interno della rotatoria, a meno che la segnaletica non stabilisca diversamente.

In questo modo, la priorità non dipenderebbe più dalla presenza del cartello di dare precedenza all'ingresso. La posizione dei veicoli diventerebbe il criterio principale per stabilire chi deve passare per primo.

L'obiettivo è semplificare la circolazione e ridurre le incertezze, soprattutto nelle rotatorie prive di una segnaletica specifica.

La differenza tra le regole attuali e quelle proposte

Per comprendere il cambiamento basta considerare due situazioni. In una rotatoria con il segnale di dare precedenza all'ingresso, le regole rimarrebbero sostanzialmente invariate: chi arriva deve attendere il passaggio dei veicoli già presenti nell'anello.

La differenza riguarderebbe soprattutto le rotatorie senza quel segnale. Oggi, in questi casi, vale la precedenza a destra. Con la nuova disposizione, invece, il veicolo in ingresso dovrebbe lasciare passare chi sta già circolando nella rotonda, salvo indicazioni differenti.

La riforma si avvicinerebbe così a un modello di circolazione già diffuso in diversi Paesi europei, con l'intento di rendere più prevedibile il comportamento degli automobilisti.

Quando entreranno in vigore le nuove regole

La modifica non è ancora operativa. Il nuovo Codice della strada è attualmente in fase di definizione e le disposizioni contenute nella bozza dovranno completare l'iter previsto prima di diventare applicabili.

Fino a quel momento, gli automobilisti devono continuare a rispettare le regole attuali, prestando particolare attenzione alla segnaletica presente all'ingresso delle rotatorie. Non è quindi corretto considerare già obbligatoria la precedenza per chi si trova all'interno dell'anello in tutte le circostanze.