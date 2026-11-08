Codice della Strada, cosa cambia per le multe e come possono diminuire

Introduzione

Lo scorso 13 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il nuovo Codice della strada, composto da 294 articoli e con entrata in vigore prevista per l'1 gennaio 2028. Secondo il ministero dei Trasporti, il testo punta a una generale riduzione delle sanzioni e a un contrasto mirato ai comportamenti più rischiosi. Tuttavia, la diminuzione delle multe per eccesso di velocità ha sollevato forti perplessità tra l'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) e le associazioni delle vittime della strada, preoccupate per i possibili effetti negativi sulla sicurezza. L'iter non è comunque concluso: il testo dovrà passare al vaglio delle commissioni di Camera e Senato prima del via libera definitivo