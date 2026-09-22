Ai microfoni di Radio 24, il giornalista ha confermato di essere disponibile come candidato del centrosinistra. "Da un lato funziona benissimo, dall'altra ci sono problemi", ha detto sulla metropoli. "E la comunità si è persa"

“Mancano molti mesi, però io ci sono”. Con queste parole, Mario Calabresi è tornato sulla propria disponibilità a candidarsi a sindaco di Milano per il centrosinistra. Intervistato a Radio 24 da Alessandro Milan, per presentare il nuovo libro “Le voci degli altri”, il giornalista ha confermato la volontà di impegnarsi per la sua città: “Mi interessa il percorso per Milano. Non è chiaro che percorso sarà, se ci saranno le primarie, quando saranno, i tempi e i modi. Mancano molti mesi, però io ci sono”.

Le parole su Milano

Calabresi ha parlato con consapevolezza del luogo in cui è nato, il 17 febbraio 1970, e in cui abita insieme alla famiglia: “Penso che ci siano tante cose da fare, ci sia bisogno di un cambiamento vero in città" e che Milano “abbia bisogno di essere ascoltata”, con il “malessere che c'è”. “È una città che da un lato funziona benissimo, va velocissima, è piena di luce, però la città non è una vetrina, è una comunità di cittadini. E la comunità un po' si è persa”.

“Dal mio punto di vista c'è la Milano bella da vetrine, poi c'è la Milano invece dove ci sono tanti problemi, anche più periferica, dove c'è la sensazione di una mancanza d'ascolto per i problemi che si vivono lì”. Qual è la sfida? “Ricucire. O ricuci la distanza tra queste città, oppure una diventerà sempre più marginale e sempre più arrabbiata”, ha aggiunto. Fra i problemi principali quello dei costi, a partire da quello della casa, soprattutto per i giovani. “Siamo diventati europei nei costi, ma non siamo diventati europei negli stipendi. Siamo europei nel prezzo delle case, dell'affitto, ma non siamo europei nel nostro potere d'acquisto. Questo è un tema fondamentale” su cui “si possono fare tante cose”, dall'accesso all'asilo nido ai nuovi nati, all'edilizia abbordabile su cui stanno lavorando città come Vienna, alla creazione di spazi di socialità gratuita.