Furto di vino Barolo nelle Langhe: bottino di oltre 3 mila bottiglie

Nella notte tra il 16 e il 17 settembre una famosa cantina nelle Langhe è stata derubata di circa tremila bottiglie di pregiato Barolo. L'azione è avvenuta all'interno della "Conterno e Fantino" di Monforte d'Alba: il maxi furto ammonterebbe a centinaia di migliaia di euro.

Cosa sappiamo

Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e risalire ai responsabili anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza. I fotogrammi mostrerebbero l'inizio dell'incursione poco prima di mezzanotte, quando uno dei ladri, con indosso un passamontagna e abiti scuri, si sarebbe introdotto nel magazzino dove avrebbe avviato un muletto per movimentare i bancali di vino. Almeno altre tre persone sono state coinvolte nell'azione che è durata circa tre ore. L'obiettivo sembra fosse quello di selezionare proprio le partite di Barolo di maggior valore.