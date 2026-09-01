Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco di Milano

Mario Calabresi avrebbe deciso di candidarsi a sindaco di Milano per il centrosinistra alle amministrative in programma nella primavera del 2027. Il giornalista, 56 anni, ex direttore de La Stampa e di Repubblica, ha comunicato ai colleghi la decisione di dimettersi da direttore editoriale di Chora Media e da presidente del cda di Be Water Content, spiegando sui social di sentire "forte il richiamo a percorrere una strada nuova". L'annuncio ufficiale della candidatura potrebbe arrivare il 12 settembre alla festa dell'Unità di Milano, mentre il centrosinistra deve ancora definire il metodo di scelta del candidato, con l'ipotesi delle primarie sul tavolo.
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