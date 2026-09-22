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Venezia, donna scambiata per borseggiatrice viene picchiata da due turisti

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Aveva in borsa contanti da depositare in banca, e per errore avrebbe urtato la mano di una turista. Due stranieri l'hanno spinta addosso al muro e presa a calci. "Farò denunicia", dichiara la vittima dell'aggressione

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Una donna veneziana di 38 anni è stata aggredita dopo essere stata scambiata per una borseggiatrice da un gruppo di turisti e additata come "pickpocket". L'episodio è stato raccontato al Gazzettino dalla stessa vittima, Agnese Amadio, che ha annunciato di voler presentare denuncia sull'accaduto.

L'episodio

La donna era nella zona di campo San Luca, con in borsa contanti da depositare in banca, e per errore avrebbe urtato la mano di una turista in comitiva. A quel punto, due visitatori sudamericani hanno urlato il termine che indica i borseggiatori, poi hanno spinto la donna al muro e l'hanno presa a calci. All'arrivo dei carabinieri i due sono spariti. La scena sarebbe anche stata filmata.

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La donna aggredita: “Farò denuncia”

Nonostante lo choc, la donna ha riferito di aver seguito i due aggressori, ma "a un certo punto ho lasciato perdere e sono andata a depositare i soldi, peraltro con il concreto timore di venir borseggiata io stessa". "Farò la denuncia - ha aggiunto - sperando che possa servire a qualcosa, ma tutti si sono volatilizzati. Sono sconvolta e turbata", ha dichiarato la vittima al quotidiano

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