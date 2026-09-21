Incidente a Venezia, l'autopsia: Gabriella Querino è morta sul colpo

Emergono nuovi dettagli sull'incidente avvenuto nella Laguna di Venezia, in cui sono morti Gabriella Querino e il marito Sean Michieli. La 26enne brasiliana sarebbe deceduta sul colpo dopo lo schianto tra il barchino guidato dal marito e un taxi acqueo. A confermarlo sono i primi risultati dell'autopsia che si è svolta oggi sulle salme della coppia, su cui sono stati disposti anche test tossicologici. I risultati saranno disponibili tra diversi giorni.

