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Incidente a Venezia, l'autopsia: Gabriella Querino è morta sul colpo

Cronaca

Secondo i risultati dell'autopsia, la 26enne brasiliana sarebbe deceduta sul colpo dopo lo schianto tra un taxi acqueo e il barchino guidato dal marito Sean Michieli, anch'egli deceduto nell'incidente

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Emergono nuovi dettagli sull'incidente avvenuto nella Laguna di Venezia, in cui sono morti Gabriella Querino e il marito Sean Michieli. La 26enne brasiliana sarebbe deceduta sul colpo dopo lo schianto tra il barchino guidato dal marito e un taxi acqueo. A confermarlo sono i primi risultati dell'autopsia che si è svolta oggi sulle salme della coppia, su cui sono stati disposti anche test tossicologici. I risultati saranno disponibili tra diversi giorni.

Le indagini

Nei prossimi giorni un consulente tecnico individuato dalla Procura di Venezia analizzerà anche le due imbarcazioni coinvolte nell'incidente per ricostruirne la dinamica. Nel frattempo, gli inquirenti puntano anche a capire se entrambi i mezzi avessero le luci accese e a quale velocità stessero viaggiando al momento dello schianto. Non è escluso che il consulente possa anche recarsi sul luogo dell'incidente.

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