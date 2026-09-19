Sono i primi riscontri tossicologici disposti dalla magistratura veneziana sul conducente del taxi acqueo che ha travolto il barchino in cui viaggiavano Gabriella Querino Elorriaga e Sean Michieli. Il tassista ha chiesto il trasferimento della licenza mentre la Procura, che procede per omicidio nautico e naufragio colposo, ha fissato al 24 settembre l'incarico ai periti per ricostruire la dinamica dell'incidente ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

I primi riscontri tossicologici disposti dalla magistratura veneziana sul conducente del taxi acqueo mostrano tracce di alcol e di sostanze stupefacenti nel sangue e nelle urine. L'uomo è al vaglio degli inquirenti a seguito dello scontro in Laguna che è costato la vita a Gabriella Querino Elorriaga e Sean Michieli. Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, la Procura ha comunque disposto ulteriori analisi per confermare il dato.

La richiesta di trasferimento della licenza Nel frattempo, il proprietario del taxi acqueo ha presentato all'Ufficio Mobilità del Comune di Venezia una domanda per il trasferimento della licenza di trasporto. L'atto potrebbe avere rilievo in vista di eventuali procedure di liquidazione dei danni alle famiglie delle vittime. La pm Daniela Moroni, titolare del fascicolo per omicidio nautico e naufragio colposo, ha fissato per il 24 settembre il conferimento dell'incarico ai periti per ricostruire la dinamica dell'incidente. È stata inoltre avanzata una richiesta di rogatoria internazionale per ascoltare come testimoni i passeggeri del taxi, una coppia statunitense diretta all'aeroporto di Tessera.