Si tratterebbe di Gabriella Querino, la 26enne dispersa da sabato mattina dopo lo scontro tra il barchino sul quale viaggiava insieme al marito, Sean Michieli, e un taxi acqueo nel canale di Tessera. Lo ha annunciato il sindaco di Venezia Simone Venturini, che sui social ha scritto: “Si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che in questi giorni ha tenuto con il fiato sospeso tutta la nostra città”

Nella mattinata di oggi è stato trovato un corpo in acqua nella zona di Campalto, nella laguna di Venezia. Si tratterebbe di Gabriella Querino, la 26enne dispersa da sabato mattina dopo lo scontro tra il barchino sul quale viaggiava insieme al marito, Sean Michieli, e un taxi acqueo nel canale di Tessera. Lo ha annunciato il sindaco di Venezia Simone Venturini, che sui social ha scritto: “Si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che in questi giorni ha tenuto con il fiato sospeso tutta la nostra città”. Il marito è deceduto in seguito all’incidente.

L’incidente e le ricerche nella laguna



L’incidente era avvenuto sabato mattina, al largo dell’isola di Tessera e a poca distanza dall’aeroporto di Venezia. Sean Michieli era stato trasportato in ospedale in condizioni molto gravi e i medici ne hanno successivamente dichiarato il decesso. Sul corpo del 25enne verrà disposta l’autopsia. Sull’incidente indaga la Procura di Venezia. Il conducente del taxi acqueo risulta indagato nel procedimento aperto per omicidio nautico.

Due turisti americani sul taxi acqueo



A bordo del taxi acqueo coinvolto nello schianto nel canale Tessera c’erano anche due turisti americani. A riferirlo sono il Gazzettino, il Corriere del Veneto e La Nuova di Venezia e Mestre. Gli inquirenti stanno cercando di rintracciarli, perché potrebbero fornire elementi utili alla ricostruzione dell’incidente. I due, in partenza per gli Stati Uniti, dopo lo schianto sarebbero saliti su un altro taxi. Il tassista veneziano di 38 anni sostiene di non aver visto il barchino fino all'impatto.