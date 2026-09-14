Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incidente Venezia, terzo giorno di ricerche per la dispersa

Cronaca

Sono al lavoro da ormai tre giorni i sommozzatori dei vigili del fuoco nella laguna di Venezia: cercano Gabriella Querino, la donna di 26 anni dispersa dal 12 settembre. Si sono perse le sue tracce dopo l'incidente nel canale Tessera che è costato la vita a suo marito Sean Michieli, di 25 anni. I sommozzatori sono assistiti da un'imbarcazione giunta da Padova dotata di un sonar per scandagliare il fondale. All'opera anche l'elicottero dei pompieri. Presenti inoltre i Carabinieri a presidio dell'area: infatti quel tratto, che porta all'aeroporto, è a percorrenza veloce

Prossimi video

Castellammare, adescata sui social e segregata

Cronaca

Incidente Venezia, terzo giorno di ricerche per la dispersa

Cronaca

Crisi ex Ilva, sciopero di 24 ore dei lavoratori

Cronaca

Papa Leone inaugura una mostra nel giorno del suo compleanno

Cronaca

Modello Friuli, a Protezione Civile, Vigili e Alpini il premio sussidiarietà 2026

Cronaca

Ritorno a scuola, al via in 7 regioni per 8 milioni studenti

Cronaca