Incidente Venezia, terzo giorno di ricerche per la dispersa

Sono al lavoro da ormai tre giorni i sommozzatori dei vigili del fuoco nella laguna di Venezia: cercano Gabriella Querino, la donna di 26 anni dispersa dal 12 settembre. Si sono perse le sue tracce dopo l'incidente nel canale Tessera che è costato la vita a suo marito Sean Michieli, di 25 anni. I sommozzatori sono assistiti da un'imbarcazione giunta da Padova dotata di un sonar per scandagliare il fondale. All'opera anche l'elicottero dei pompieri. Presenti inoltre i Carabinieri a presidio dell'area: infatti quel tratto, che porta all'aeroporto, è a percorrenza veloce