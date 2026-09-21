Gli investigatori continuano le audizioni, mentre la ricostruzione scientifica conferma che a uccidere Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita è stata la ricina. Resta però da chiarire come il veleno sia arrivato nell'abitazione. Non si esclude al momento nessuna ipotesi, compresa quella dell'incidente

Non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella dell'incidente, nella tragedia di Pietracatella, dove lo scorso dicembre Antonella Di Ielsi e la figlia quindicenne Sara Di Vita sono morte per avvelenamento da ricina. In attesa che sia la scienza a dare una svolta definitiva all'inchiesta, questa mattina sono ripresi gli interrogatori in Questura a Campobasso: il fratello di Antonella e la moglie sono stati ascoltati per circa due ore negli uffici della Squadra Mobile.

La ricina e il ruolo dell'Istituto Maugeri

L'elemento più importante finora accertato, da parte dell'Istituto Maugeri di Pavia, è che a uccidere Antonella e Sara sia stata la ricina. Resta da chiarire come il potente veleno sia entrato a contatto con loro: se qualcuno lo abbia portato nella casa, come ipotizza la procura di Larino, che a marzo ha affiancato quella di Campobasso aprendo un fascicolo per duplice omicidio premeditato, oppure se la contaminazione sia avvenuta in modo accidentale, finendo nella cena consumata il 23 dicembre dalle due vittime insieme a Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, che riportò solo sintomi lievi.