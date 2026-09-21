Donna accoltellata all'addome in Val d'Ossola: fermato l'ex compagno

Secondo una prima ricostruzione, i due, ex fidanzati ed ex conviventi, si erano incontrati per un chiarimento dopo la recente fine della loro relazione. Ad un certo punto l'uomo l'avrebbe colpita e poi sarebbe scappato fino a quando nella notte è stato fermato dagli agenti nel Novarese. La ragazza non è in pericolo di vita

Una 29enne è stata aggredita e ferita con due fendenti all'addome dall'ex compagno, di 44 anni, poi fermato dalle forze dell’ordine. L’aggressione è avvenuta ieri sera a Bognanco, nel Verbano-Cusio-Ossola. La giovane è ricoverata in ospedale a Novara in prognosi riservata, ma stando alle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

L'aggressione

Secondo una prima ricostruzione, i due, ex fidanzati ed ex conviventi, si erano incontrati per un chiarimento dopo la recente fine della loro relazione. Ad un certo punto l'uomo l'avrebbe colpita e poi sarebbe scappato fino a quando nella notte è stato fermato dagli agenti nel Novarese. La donna, ferita, è riuscita a chiamare il 112. Immediati i soccorsi, sul posto è intervenuta la polizia di frontiera di Domodossola, oltre che l'elisoccorso che l'ha trasportata all'ospedale di Novara. Pare che la donna, negli ultimi giorni, si fosse rivolta alle forze dell'ordine per segnalare la situazione conflittuale che stava vivendo con l'ex compagno.