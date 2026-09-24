Agguato a Pioltello, uomo ferito in casa a colpi di pistola

A sparare sarebbe stato un uomo che si trovava all’esterno dell’abitazione e che avrebbe aperto fuoco contro la finestra della vittima. Il ferito è un 48enne di origine egiziana: è stato colpito al petto e trasportato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso

Un uomo è rimasto ferito da un colpo di pistola che lo ha raggiunto all’interno della sua abitazione a Pioltello, in provincia di Milano. L’agguato è avvenuto la scorsa notte in piazza Garibaldi: a sparare, secondo quanto si è appreso dai Carabinieri, sarebbe stata una persona che si trovava all’esterno della casa e che avrebbe aperto il fuoco contro la finestra della vittima. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l'accaduto e individuare l’aggressore.