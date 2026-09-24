Agguato a Pioltello, uomo ferito in casa a colpi di pistola

A sparare sarebbe stato un uomo che si trovava all’esterno dell’abitazione e che avrebbe aperto fuoco contro la finestra della vittima. Il ferito è un 48enne di origine egiziana: è stato colpito al petto e trasportato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso
Un uomo è rimasto ferito da un colpo di pistola che lo ha raggiunto all’interno della sua abitazione a Pioltello, in provincia di Milano. L’agguato è avvenuto la scorsa notte in piazza Garibaldi: a sparare, secondo quanto si è appreso dai Carabinieri, sarebbe stata una persona che si trovava all’esterno della casa e che avrebbe aperto il fuoco contro la finestra della vittima. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l'accaduto e individuare l’aggressore.
Indagini in corso
La vittima è un uomo di 48 anni di origine egiziana. Stando alle ricostruzioni, si era avvicinato alla finestra della sua abitazione che si trova al piano ammezzato quando l’aggressore ha sparato colpendolo al petto. Trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano, non si troverebbe in pericolo di vita. Il ferito non era da solo: in casa con lui c'era infatti anche il padre e un’altra persona che si trova in quella stessa casa agli arresti domiciliari per un fatto di sangue. Per gli investigatori resta quindi anche da capire se il ferito fosse il vero destinatario dell’agguato o un altro dei suoi parenti.