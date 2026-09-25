Saccheggio supermercato Modena, ipotesi sfida social dietro l'assalto

L'azione è avvenuta intorno alle 14 di martedì 22 settembre: decine di ragazzi, molti dei quali minorenni, si sono trovati fuori dal negozio MD di via Rainusso e sono entrati in massa, travolgendo i clienti e facendo razzia di prodotti dagli scaffali. I video, girati dagli stessi partecipanti e diffusi sui social, sono diventati virali. La mattina dopo un gruppo più piccoli di ragazzi ha tentato un secondo assalto che però è fallito ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Potrebbe esserci una sfida sui social dietro all’assalto avvenuto il 22 settembre a un supermercato di Modena. Una challenge che ha portato oltre 50 ragazzi e studenti a darsi appuntamento intorno alle 14 davanti al negozio MD di via Rainusso per entrare in massa, fare razzia e poi scappare disperdendosi in diverse direzioni per non essere individuati e arrestati. Su quanto accaduto ancora indagano le forze dell’ordine ma il modus operandi dei giovani saccheggiatori fa pensare a un’azione studiata in anticipo, forse già vista fare da altri sui social. Non è un caso che molti dei partecipanti all’azione abbiano ripreso tutto con i cellulari per poi condividere la bravata online: i video sono subito diventati virali e mostrano decine di giovanissimi, molti dei quali minorenni, che ridono divertiti e noncuranti dei reati commessi.

Frame dei video diffusi online dagli stessi ragazzi partecipanti al saccheggio - ©Ansa

Video online Dagli scaffali del supermercato sono stati rubati vari tipi di merce, specialmente bevande e alcolici. Dalle immagini diffuse in rete e ora al vaglio degli inquirenti si vedono gli autori del saccheggio con gli zaini sulle spalle: segno che probabilmente erano appena usciti da scuola. Gli stessi zaini sono però stati usati per sottrarre prodotti dal negozio e portarli via senza essere notati nella calca. Per non essere riconosciuti, molti di loro indossavano un cappuccio sulla testa. L’orda di giovani è entrata tutta insieme nel negozio, quasi travolgendo i clienti già all’interno, prendendo alla sprovvista i dipendenti che non sono riusciti a reagire in tempo per evitare i furti.

Episodio non isolato Gli stessi lavoratori del supermercato hanno poi raccontato che non si tratta di un episodio isolato: era già accaduto prima anche se in forma ridotta e un altro tentativo allo stesso MD è stato fatto la mattina successiva, mercoledì 23 settembre, da parte di un gruppo più piccolo. In questo caso la razzia non è andata a segno grazie al tempestivo intervento dei dipendenti, ormai pronti a bloccare i ragazzi, e delle forze dell’ordine intervenute subito. Dopo il secondo tentativo di assalto non andato a buon fine, i responsabili del negozio MD preso di mira hanno presentato denuncia ai carabinieri che sono riusciti a individuare e fermare alcuni minori coinvolti nell’azione. Portati in questura, come racconta il Resto del Carlino, i ragazzi non avrebbero mostrato alcun segno di pentimento e, anche alla presenza dei genitori, avrebbero sbeffeggiato gli inquirenti.