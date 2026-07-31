In un video pubblicato su Facebook, il primo cittadino riferisce di aver ricevuto telefonate e messaggi che segnalano il decesso dell'animale, il cui avvistamento ha portato alla chiusura alla circolazione a piedi e in bicicletta di un'area del comune. "Se sapete dov'è il corpo, chiedo che venga posizionato sul margine di una strada, ben visibile a tutti, così chiudiamo questa vicenda"
L’allerta per l'avvistamento di un varano nell’area di Montichiari, in provincia di Brescia, potrebbe aver trovato la sua conclusione. Secondo alcune segnalazioni ricevute dal sindaco Marco Togni, l’animale sarebbe morto, anche se il corpo non è stato ancora rinvenuto. Ad affermarlo, con un video su Facebook, lo stesso primo cittadino che qualche giorno fa aveva lanciato l’allarme chiudendo una vasta area al transito di pedoni e biciclette per il rischio di incontrare il rettile selvatico.
L'appello del sindaco
“Ho ricevuto telefonate e svariati messaggi in cui mi si dice che il varano non c’è più, che è morto – esordisce il sindaco -. Non mi interessa se è morto né per mano di chi, mi interessa semplicemente che il varano venga rinvenuto”. Quindi l’appello a tutta la cittadinanza: “Se qualcuno sa dov’è il corpo del varano, chiedo semplicemente che venga posizionato sul margine di una strada, ben visibile a tutti, così chiudiamo questa vicenda, lasciamo libere la polizia provinciale, i carabinieri della forestale, torniamo alle nostre vite con altri impegni anche più gravosi di questi”.
Potrebbe interessarti
Caccia al varano, si allargano zone vietate nel Bresciano: ecco dove
"Non ne posso più"
Il sindaco è apparso piuttosto irritato dopo il grande clamore mediatico sollevato dalla vicenda nei giorni che hanno seguito gli avvistamenti dell’animale e l'ordinanza del sindaco stesso. “Per voi è uno scherzo – ha detto nel suo video Togni – per me no. Sono tartassato dalla mattina alla sera e onestamente non ne posso assolutamente più, tra giornali, media, tv. Va bene, si è parlato di Montichiari, ne sono contento, tutto sommato qualcuno in maniera ironica, però così non va assolutamente bene”. Quindi l’attacco a chi avrebbe abbandonato l’animale, definito dal sindaco “un idiota”.