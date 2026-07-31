L’allerta per l'avvistamento di un varano nell’area di Montichiari , in provincia di Brescia, potrebbe aver trovato la sua conclusione. Secondo alcune segnalazioni ricevute dal sindaco Marco Togni, l’animale sarebbe morto, anche se il corpo non è stato ancora rinvenuto. Ad affermarlo, con un video su Facebook, lo stesso primo cittadino che qualche giorno fa aveva lanciato l’allarme chiudendo una vasta area al transito di pedoni e biciclette per il rischio di incontrare il rettile selvatico.

"Non ne posso più"

Il sindaco è apparso piuttosto irritato dopo il grande clamore mediatico sollevato dalla vicenda nei giorni che hanno seguito gli avvistamenti dell’animale e l'ordinanza del sindaco stesso. “Per voi è uno scherzo – ha detto nel suo video Togni – per me no. Sono tartassato dalla mattina alla sera e onestamente non ne posso assolutamente più, tra giornali, media, tv. Va bene, si è parlato di Montichiari, ne sono contento, tutto sommato qualcuno in maniera ironica, però così non va assolutamente bene”. Quindi l’attacco a chi avrebbe abbandonato l’animale, definito dal sindaco “un idiota”.