Caldo record, gli effetti sulla tavola: prezzi della frutta in calo

Nonostante il progressivo rallentamento dell'offerta, dovuto sia alle difficoltà produttive sia alla minore durata commerciale dei prodotti, i prezzi continuano a mantenersi sostanzialmente stabili. A contenere eventuali rialzi è infatti la domanda, che in questo periodo risente dell'avvio delle vacanze estive e della conseguente riduzione dei consumi. L'equilibrio tra una disponibilità di prodotto in diminuzione e una richiesta meno sostenuta sta quindi contribuendo a mantenere i listini su livelli pressoché invariati, con qualche prezzo in calo.

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