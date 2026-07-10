Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Caldo estremo, come devono cambiare le nostre città? Sky Cube 10/7

Cronaca

L'emergenza caldo causata dai cambiamenti climatici sta portando nuovi disagi in tutta Italia. Colpiti anche i centri urbani, dove gli effetti si manifestano con maggiore intensità tra cemento, asfalto e un'elevata densità edilizia che nella notte dà origine alle cosiddette "isole di calore". Quali accorgimenti e quali cambiamenti strutturali dovremo adottare in futuro nelle nostre città? Ne parliamo in questa puntata di Sky Cube, Tonia Cartolano dialoga con Francesco Musco, urbanista alla IUAV di Venezia

TAG:

Prossimi video

I titoli di Sky TG24 del 10 luglio, edizione delle 19

Cronaca

Ue contro Meta: Instagram e Facebook creerebbero dipendenza

Cronaca

Attentato Ranucci: perquisizione casa factotum di Lavitola

Cronaca

Spionggio russo, interrogatorio garanzia per i due ex 007 italiani

Cronaca

Paura su volo Ryanair in Grecia, salta oblò, rischia di essere risucchiato

Cronaca

Sanremo, confessa omicidio della madre: arresto convalidato

Cronaca