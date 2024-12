Blue Friday: consumare responsabilmente

In Italia circa 14 milioni di persone partecipano al Black Friday, una giornata di shopping che celebra l’iper-consumismo. Un “venerdì nero” che non genera soltanto acquisti scontati, ma che ha un impatto molto elevato sul Pianeta a causa delle emissioni di gas serra e della produzione del più alto tasso di scarti da imballaggi, soprattutto plastica, dell’intero anno. il Blue Friday propone una serie di workshop e attività culturali dedicate alla comunità locale, per promuovere l’educazione all’oceano, la sostenibilità e l’artigianato e uno stile di vita più responsabile - in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Le iniziative

Diversi i partner che hanno aderito all’iniziativa e che hanno preso parte alla due giorni di eventi e incontri come Fabio Murzi, presidente di Acqua dell’Elba, Società Benefit e della realtà no-profit Fondazione Acqua dell’Elba. Ha raccontato di SEIF – Sea Essence International Festival, il primo festival internazionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del mare e della sua essenza, presentando in anteprima l’edizione 2025 e raccontando i risultati finora raggiunti grazie a questa manifestazione. Tra questi, il progetto “Blue Schools all’Isola d’Elba”: a luglio, grazie a un percorso coordinato da Fondazione Acqua dell’Elba, l'Isola d'Elba è stata infatti riconosciuta come la prima area in Europa dove tutti gli istituti sono certificati come "Blue Schools", iniziativa promossa da IOC-UNESCO per integrare l’educazione oceanica nei programmi scolastici a livello globale. Nell’ambito dell’Artivismo, l’arte che s’interroga sulle emergenze del nostro tempo, l’artista Gino Baffo parlerà del progetto Barene. Come spiega: “L’arte è un’espressione estetica dell’essere umano, è un mezzo per portare i propri messaggi a rivelare la bellezza. Su tele di cotone grezzo immerse nel fango/caranto delle barene lagunari per circa quattro mesi, la Natura “dipinge” con i colori dell’inverno e della primavera. A seguire è l’artista a finire l’opera con spatole, pennelli e colature d‘oro quali segni di Venezia e della sua ricchezza. Ambiente e Natura sono quotidianamente aggrediti da nuove minacce: l’umanità finirà per assuefarsi all’idea sbagliata dell’inevitabile distruzione degli ecosistemi, ma qui è il dovere degli artisti. È la loro opera che deve avere la forza di penetrare il muro dell’indifferenza”. Le opere di Gino Baffo e le fotografie di Andrea Pancino - a cura di Maria Luisa Lasala - saranno esposte fino al 3 dicembre 2024 negli spazi di Ca’ di Dio a Venezia.