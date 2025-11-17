Black Friday 2025: quando inizia, quanto dura e quando finisce

Novembre è il mese del Black Friday , il periodo più atteso dell’anno per chi ama fare acquisti a prezzi scontati e approfittare dell’occasione per portarsi avanti con i regali di Natale. Ma quando inizia e quanto dura il Black Friday 2025? Dal primo novembre sono già partite diverse promozioni, come le offerte “Anteprima Black Friday” di Mediaworld ed Unieuro, ma ci sono alcune date da segnare sul calendario per non perdere le occasioni migliori.

Le date del Black Friday 2025



Il Black Friday, come da tradizione, si celebra l'ultimo venerdì di novembre: quest’anno cadrà venerdì 28 novembre. Ma, come accade ormai da diversi anni, le offerte iniziano con netto anticipo. Dal primo novembre è iniziato il "mese del Black Friday" mentre il 24 novembre inizia la "Black Friday Week" ( la settimana del Black Friday) che si concluderà lunedì primo dicembre con il Cyber Monday.



Amazon e le principali catene aderenti



Amazon sarà uno dei protagonisti anche del Black Friday 2025. Il colosso di e-commerce ha comunicato attraverso i canali internazionali che anticiperà l’avvio delle offerte a giovedì 20 novembre, proseguendo fino al Cyber Monday del primo dicembre. Oltre ad Amazon, parteciperanno numerose catene con promozioni sia online che nei negozi fisici. Mediaworld ha lanciato la nuova campagna “Black Friday Episodio 2”, con promozioni e ribassi, in attesa della settimana clou del Black Friday. Euronics e Unieuro hanno aderito all’ondata di promozioni con la loro iniziativa “Anteprima Black Friday”. Anche le principali aziende tech e i grandi marchi dell’elettronica aderiscono al Black Friday 2025. Tra queste Acer, Dyson, Electrolux, Haier, Hp, Lenovo, Lg, Microsoft, Motorola, Honor, Oppo, OnePlus, Philips, Rowenta, Samsung, Teufel, Whirlpool e Xiaomi.